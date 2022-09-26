عقد اجتماعي جديد

2022/09/26 | 08:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بعد التغيير النيساني المزلزل وسقوط

اعتى ديكتاتورية حكمت البلاد ومن ثمّ

دخول العراق في متون ديمقراطية توصف

بانها ماتزال مبكرة ومن مخرجات هذه

الديمقراطية ان النسيج المجتمعي

العراقي لم

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