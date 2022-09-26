ارتفاع طفيف لأسعار النفط .. برنت عند 86.32 دولار

2022/09/26 | 08:57 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضرار بالطلب على الوقود.



وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما اليوم ليحد من ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2 في المائة إلى 86.32 دولار للبرميل الساعة 01:16 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 78.95 دولار للبرميل.



وانخفضت تعاقدات الخامين نحو خمسة في المائة يوم الجمعة.وقال محللون إن من المتوقع أن يجد النفط الخام بعض الدعم بعد أن عززت روسيا قواتها للحرب على أوكرانيا ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي حيز التنفيذ في ديسمبر بحسب رويترز.

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