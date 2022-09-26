2022/09/26 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعد شجرة “دم الأخوين” من أندر الأشجار في العالم، والتي لا يمكن أن تجدها بشكل طبيعي إلى في جزيرة سقطرى اليمنية.فقد أكد أطباء شعبيون يمنيون بأن “دم الأخوين” لا يوجد مثيلاً لها بأي مكان في العالم، مشيرين إلى أنها تحتوي فؤائد طبية هائلة منها علاج التهابات وتقرحات الجلد، وبعض مشكلات الجهاز الهضمي […]

ظهرت المقالة صور: شجرة ’الأخوين’ تنزف كـ ’الدم’..



ما قصتها؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: شجرة ’الأخوين’ تنزف كـ ’الدم’.. ما قصتها؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: شجرة ’الأخوين’ تنزف كـ ’الدم’.. ما قصتها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).