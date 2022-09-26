2022/09/26 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن قرب إنجاز مشروع إعادة تأهيل 25 كم من طريق (العظيم ـ الخالص) في ديالى.وذكر بيان للوزارة تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “مشروع إعادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاعمار: مشروع إعادة تأهيل طريق (العظيم- الخالص) سينجز قريباً المركز الخبري الوطني.

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