2022/09/26 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الاثنين، عن قرب إنجاز مشروع إعادة تأهيل 25 كم من طريق (العظيم ـ الخالص) في ديالى.
وذكر بيان للوزارة تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “مشروع إعادة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: مشروع إعادة تأهيل طريق (العظيم- الخالص) سينجز قريباً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان للوزارة تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “مشروع إعادة […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاعمار: مشروع إعادة تأهيل طريق (العظيم- الخالص) سينجز قريباً المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاعمار: مشروع إعادة تأهيل طريق (العظيم- الخالص) سينجز قريباً) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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