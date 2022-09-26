بالتفاصيل.. اعتقال مجموعة من داعش في الانبار

2022/09/26 | 09:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفوا بانتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي.

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