استخبارات كركوك تطيح بارهابي في قضاء طوزخورماتو

2022/09/26 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الاعلام الامني، اليوم الاثنين، القبض على ارهابي في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات وامن المقر المسيطر لقيادة عمليات طوزخرماتو وبالتنسيق المباشر مع قسم استخبارات ومكافحة ارهاب طوزخورماتو، حيث تم القاء القبض على احد الارهابيين في السيطرة الجنوبية لمدخل القضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب ".

وتابع، أنه "تم تسليمه لجهة الطلب اصولياً".

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