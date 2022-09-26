أوقاف كردستان تمنع اقامة دورات تدريس وتحفيظ القرآن وتضع شرطاً لإعادتها

2022/09/26 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، منع إقامة جميع أنواع دورات تدريس وتحفيظ القرآن غير المرخصة.

وقال بيان صادر عن الوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، إنه " منعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كردستان اقامة جميع انواع دورات تدريس وتحفيظ القرآن غير المرخصة، مشددة على وجوب إعلامها بأي نشاط خاص بالمنظمات".

وأشار البيان الى أنه "وفقا لكتاب بإمضاء وزير الأوقاف والشؤون الدينية الكردستاني بشتيوان صادق وموجه الى وزارة الداخلية فإنه بهدف السيطرة أعمال تلك المنظمات التي تقوم تنظيم النشاطات في المجالات الدينية المختلفة مثل التبرع باسم الدين وفتح دورات تعليم وتحفيظ القرآن يتوجب ان يكون باستحصال موافقة وزارة الأوقاف".

وشدد الكتاب على ان "المخالفين الذين يقيمون تلك النشاطات والدورات من دون اجازة فإنهم سيواجهون بالإجراءات القانونية اللازمة ويقدمون الى المحاكم".

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