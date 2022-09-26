دولة القانون: على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف ادارة الدولة

2022/09/26 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال هشام الركابي مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن سفينة الائتلاف الجديد أبحرت.وذكر الركابي تغريدة على تويترتويتر انه “على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف ادارة الدولة”.يشار إلى أن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان … Readmore

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