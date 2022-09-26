هروب عدد من اخطر عناصر تنظيم داعش من سجن الرقة المركزي في سوريا

2022/09/26 | 10:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بهروب عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من سجن الرقة المركزي في سوريا.وذكرت قناة العالم الايرانية، أن عددا من عناصر تنظيم داعش الارهابي هربوا من سجن الرقة المركزي الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية … Readmore

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