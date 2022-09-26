روسيا.. رجل يطلق النار على مركز للتعبئة في سيبريا

2022/09/26 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق رجل النار وأصاب عسكريا بمركز للتجنيد في سيبيريا، الاثنين، مع تصاعد التوترات بشأن "التعبئة الجزئية" في موسكو بسبب الحرب على أوكرانيا.

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