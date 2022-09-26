2022/09/26 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات تزويرٍ ومخالفاتٍ بقيمة (3,000,000,000) مليارات دينارٍ في ديوان مُحافظة صلاح الدين ودائرة الصحَّة في المُحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أَّنَّ فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، تمكَّن بعد القيام بالتحرِّي والتدقيق من ضبط مُخالفاتٍ في عقد تجهيز حاوياتٍ لمُديريَّة البلديَّة في المُحافظة بكلفة (1,736,707,000) مليار دينار، مُنوِّهةً بأنَّه تمَّ ضبط أصل العقد وأولياته ومعاملة الصرف في قسمي العقود والحسابات في ديوان المُحافظة.

وأضافت الدائرة أنَّ العقد أشار إلى أنَّ التجهيز في عام 2020، بالرغم من أنَّ تجهيز الحاويات تمَّ خلال عامي 2018 و2019 لمشروع متطلبات مُديريَّة بلديَّة تكريت، التي تمَّ رفضها من رئيس لجنة تنفيذ المشروع؛ لمُخالفتها المُواصفات.

وأوضحت أنَّ الفريق كشف، في عمليَّتين مُنفصلتين نفَّذهما في دائرة صحَّة صلاح الدين، عن قيام لجنة صرف الوقود في الدائرة بتقديم وصولاتٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن محطاتٍ ليس لها وجودٌ على أرض الواقع، لافتةً إلى أنَّ قيمة المبالغ المصروفة بموجب تلك الوصولات التي تعود إلى لجان الصرف المُؤلَّفة خلال النصف الثاني من عام 2018، والنصف الأول من عام 2019، بلغ (1,200,984,500) مليار دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النـزاهـة : 3 مليارات دينـار قيمـة عـقـود شـابهــا تـزويـر ومخالفات في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النـزاهـة : 3 مليارات دينـار قيمـة عـقـود شـابهــا تـزويـر ومخالفات في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).