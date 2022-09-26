2022/09/26 | 10:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواجه المنتخب الوطني بكرة القدم، منتخب سوريا في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة الرباعية بالأردن.

وستقام المباراة على ملعب عمان الدولي عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

وكان المنتخب الوطني قد خسر في مباراته الاولى أمام عُمان بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

في المقابل خسر المنتخب السوري أمام صاحب الأرض والجمهور منتخب الأردن بهدفين دون رد.

وستقام المباراة النهائية بين الأردن وعُمان عند الساعة التاسعة مساءً على ذات الملعب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. المنتخب الوطني يواجه سوريا في البطولة الرباعية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. المنتخب الوطني يواجه سوريا في البطولة الرباعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).