2022/09/26 | 10:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، 26 ايلول، 2022، بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ...

ظهرت المقالة موظفون بصحة صلاح الدين ينهبون ثلاث مليارات دينار بعقد تجهيز حاويات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفون بصحة صلاح الدين ينهبون ثلاث مليارات دينار بعقد تجهيز حاويات) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفون بصحة صلاح الدين ينهبون ثلاث مليارات دينار بعقد تجهيز حاويات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).