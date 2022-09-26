دراسة: وجبة الفطور الكبيرة لن تساعدك على إنقاص الوزن

2022/09/26 | 10:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة من جامعة أبردين أن تناول وجبة فطور دسمة يمكن أن يساعد في الحدّ من شهيّة الطعام على مدار اليوم.لكن، وجد الباحثون أن وجبات الفطور الكبيرة لا تساعدك على إنقاص الوزن.

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