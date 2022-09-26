الجنوب المظلوم والتخصيصات المالية له (البصرة انموذج)

2022/09/26 | 10:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال فالح صيهود الخليفة

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الدستور العراقي لسنة 2005 اقر ان العراق

هو اتحادي فدرالي يتكون من أقاليم

ومحافظات وبين لنا حقوق تلك الأقاليم

والمحافظات وما لها وما عليها ومن تلك

الأمور التي بينها

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