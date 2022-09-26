في صلاح الدين.. صرف 1,2 مليار دينار لمحطات وقود ليس لها وجود على أرض الواقع

2022/09/26 | 10:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة،

الاثنين، بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ

لحالات تزويرٍ ومخالفاتٍ بقيمة

(3,000,000,000) مليارات دينارٍ في ديوان

مُحافظة صلاح الدين ودائرة الصحَّة في

المُحافظة.

دائرة التحقيقات ف

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