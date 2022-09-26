صحفي نيجيري في كربلاء : 25 مليون شيعي في نيجريا وادعو الأفارقة للاطلاع على سيرة الامام الحسين

2022/09/26 | 10:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الصحفي النيجيري عيسى آدم الإمام

الحسين بانه رمز العدل والسلام والوحدة

والشجاعة والحرية في كل زمان ومكان".

وقال آدم الذي يعمل في صحيفة Education

Monitor لوكالة نون الخبرية "كان للإمام

الحسين أنص

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