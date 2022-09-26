الكاظمي: العراق حرص في الحقبة الديمقراطية على تطوير النظام التعليمي وتعزيزه بالبلاد

2022/09/26 | 10:48 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، المجتمع الدولي إلى دعم رؤيته الخاصة بشأن برنامج تحويل التعليم، فيما أشار إلى أن العراق حرص في الحقبة الديمقراطية على تطوير النظام التعليمي وتعزيزه بالبلا وقال الكاظمي في كلمة التي ألقاها خلال قمة تحويل التعليم والتي عُقدت بالتوازي مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ(77): …

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