العثور على مقبرة جماعية لمسلمين في إسبانيا

2022/09/26 | 10:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متحدث: وجدنا عظاما بشرية من جميع الأعمار والأجناس ووثقنا المئات منها.

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