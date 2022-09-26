مصدر يوضح طبيعة التفجير الذي سمع في الموصل - عاجل

2022/09/26 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

اوضح مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن طبيعة التفجير الذي سمع في الموصل.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "التفجير الذي سمع في مدينة الموصل ضمن قاطع لواء 3 تفجير مسيطر عليه مخلفات حربيه 100 جلكان و110 مقذوف نمساوي، في منطقة تل اليابس في مدينة الموصل".

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