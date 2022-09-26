ايقاف ٥ حالات ابتزاز الكتروني وعنف أسري بكربلاء

2022/09/26 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كربلاء

اوقفت الشرطة المجتمعية، اليوم الاثنين، 5 حالات ابتزاز الكتروني وعنف اسري خلال 24 ساعة، في محافظة كربلاء.

وقال بيان صادر عن المديرية وتلقته (بغداد اليوم) إنه "تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية في محافظة كربلاء المقدسة بأقل من 24 ساعة من إيقاف حالتي ابتزاز إلكتروني، و 3 حالات عنف أسري بعمليات منفصلة".

وبينت الشرطة المجتمعية في بيانها أن "مفارزها في كربلاء المقدسة أوقفت حالتي ابتزاز إلكتروني لرجل وفتاة بمقتبل العمر، وثلاث حالات عنف أسري لأب يعنف ابنته، ورجلان آخران عنفا زوجتيهما وأطفالهما".

وحول الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين أكد البيان أنه "اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين"، متعهدة بـ "مواصلة جهودها في التصدي لكل الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد المجتمع، وبما يعزز السلم الأهلي والأمن المجتمعي".

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