اليوم.. منتخبنا الوطني يواجه سوريا في ختام البطولة الرباعية

2022/09/26 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يلتقي منتخبنا الوطني بكرة القدم في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين نظيره السوري لتحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة الأردن الرباعيّة في ملعب عمّان الدولي.ويسعى مدرب الاسوُد راضي شنيشل الى […]

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منتخبنا الوطني يواجه سوريا في ختام البطولة الرباعية المركز الخبري الوطني.

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