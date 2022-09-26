الحكيم يوجه طلباً للحكومة والبرلمان بخصوص 4 مدن عراقية

2022/09/26 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس ائتلاف الحكمة عمار الحكيم اليوم الاثنين، طلباً للحكومة والبرلمان بخصوص 4 مدن عراقية.وقال الحكيم: ان “النجاح الكبير الذي حققه العراق على مستوى تنظيم واستضافة زيارتي الأربعين ورحيل الرسول الأعظم، المليونيتين في النجف وكربلاء فضلا عن الحشود المليونية … Readmore

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