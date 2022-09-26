الكاظمي: اسعى لزيادة الاستثمار الحكومي في التعليم من 7% الى 10% بحلول 2031

2022/09/26 | 11:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، سعي بلاده إلى زيادة الاستثمار الحكومي في التعليم من (7%) للعام الحالي إلى (10%) للعام 2031، إضافة إلى زيادة حصة قطاع التعليم من النفقات الحكومية لتصل إلى (4.5%) من الناتج المحلي، مبيناً أن التعليم … Readmore

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