الشرطة المجتمعية توقف خمس حالات ابتزاز في كربلاء

2022/09/26 | 11:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين.

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