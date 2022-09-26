في بغداد.. سيارة حمل تتسبب بحادث مروع وضحايا بينهم طفلة

2022/09/26 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بمصرع

ثلاثة أشخاص بينهم طفلة، اثر حادث سير

مروع تسبب به سائق سيارة حمل في بغداد.

وقال المصدر، إن أربعة أشخاص لقوا

مصرعهم بينهم طفلة، نتيجة اصطدام ثلاث

عجلات بينها شاحنة

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