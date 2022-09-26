الذهب يستمر بالهبوط لأقصى القاع

2022/09/26 | 11:38 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفا صارما بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم

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