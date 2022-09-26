2022/09/26 | 11:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6Ax6JIMpi3E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بناء قاعات دراسية بأيدي اساتدة المدرسة في ديالى تقرير - عبدالله الباش) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بناء قاعات دراسية بأيدي اساتدة المدرسة في ديالى تقرير - عبدالله الباش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).