حادث سير يودي بحياة طفلة وشخص ويسبب زخما مروري في إحدى شوارع بغداد الرئيسة

2022/09/26 | 11:43 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، الاثنين بأن حادث سير وقع على سريع البياع، تسبب بمصرع طفلة وشخص اخر، وتسبب بزخم مروري كبير.

وقال المصدر إن “حادث سير نجم عن اصطدام ٣ عجلات بينها شاحنه حمل ضمن سريع البياع باتجاه ام الطبول، أودى بحياة طفلة وشخص آخر واصابة اثنين آخرين”.

وبين أن الحادث “سببه أن سيارة الحمل اجتازت الطريق بشكل خاطئ ما أدى الى اصطدام المركبات واحتراق جزئي لاحدى العجلات”.

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