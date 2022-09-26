حريق يأتي على مخزن أجهزة كهربائية في الزعفرانية ببغداد 

2022/09/26 | 11:43 - المصدر: وكالة خبر

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أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حادث حريق اندلع داخل مخازن تحتوي على أجهزة كهربائية تابعة إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد.

جاء ذلك في بيان صدر عن مديرية الدفاع المدني، مضيفا أن تلك الفرق طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن المحترق من خلال النوافذ اولا لتسهيل دخول فرق الإطفاء الساندة من خلال بوابة المخزن الرئيسية لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق

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