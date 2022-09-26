عادل إمام : أنا بخير وأقرأ نعيي بنفسي

2022/09/26 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الفنان الكوميدي الشهير عادل إمام، رسمياً الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته ب«الزهايمر»، مؤكداً أنه بخير، مبدياً استياءه من تكرار تلك الشائعات، بعدما بات يقرأ نعيه بنفسه، وفق ما نشرت وسائل إعلام الأحد.

وطمأن الفنان الشهير محبيه على صحته في تسجيل صوتي، نشر عبر موقع «et بالعربي» في «إنستغرام».

وقال عادل إمام: «تمام الحمد لله، كويس الواحد بيقرأ نعيه وهو كويس».

وعلق الفنان الشهير على عدم اهتمام بالرد طوال الأيام الماضية، قائلاً: «أرد على إيه؟، كذا مرة اتقالت الحكاية دي وأنا مبردش على الحاجات دي، قاعد مع أولادي وأحفادي، مبسوط يعني الحمد لله».

وأضاف: «عندي عزبه قاعد فيها مع أولادي وأحفادي ومبسوط وأصحابي بيجولي يقعدو معايا».

وانتشرت على نطاق واسع شائعة إصابة عادل إمام ب«الزهايمر»، مثيرة حزن وسط محبيه على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى خرج شقيقه، المنتج عصام إمام، نافياً تلك الأنباء، مؤكداً أن الفنان الكبير بصحة جيدة.

ويستعد الفنان الكبير إلى العودة إلى السينما من خلال فيلم «الولد وأبوه»، فيما كانت آخر أعماله هي مسلسل «فلانتينو» في عام 2020.

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