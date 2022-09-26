المنتخب العراقي يتطلع إلى «ثالث الرباعية»

2022/09/26 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقي المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، مساء الاثنين، على ملعب عمان الدولي نظيره المنتخب السوري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة الأردن الدولية الرباعية.وكان المنتخبان العراقي والسوري قد خسرا مباراتهما الأولى في هذه البطولة، حيث خسر المنتخب العراقي أمام المنتخب العُماني بفارق ركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1-1، بينما خسر المنتخب السوري أمام المنتخب الأردني بهدفين دون مقابل.وذكر لاعب المنتخب العراقي، المحترف مع سلوڤاكو التشيكي «ميرخاس دوسكي»، أن مشاركته الأولى مع المنتخب العراقي جعلته فخوراً وسعيداً، وهذا الشيء انعكس أيضاً على العائلة.أما زميله إبراهيم بايش، فقد أك على، أن قصر مدة الإعداد وعدم تجمع اللاعبين بوقت مبكر ينعكس سلباً على أي فريق، وبالرغم من ذلك فقد تمكن الطاقم الفني من خلق أجواءمثالية وجيدة، ويحسب له موضوع اشتراك مجموعة من اللاعبين الجدد الذين أثبتوا علو كعبهم منذ ظهورهم الأول .

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