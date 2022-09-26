هل الرئيس الفرنسي

2022/09/26 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضغط مذيع CNN جايك تابر على رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، بشأن ما إذا كانت لا تزال غير متأكدة مما إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "صديقًا أم عدوًا".إليك ما قالته.

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