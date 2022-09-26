عمليات بغداد تؤكد استمرارها بتنفيذ الممارسات الامنية بجانبي الكرخ والرصافة

2022/09/26 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، استمرارها بتنفيذ ممارساتها الامنية الليلية والنهارية في مختلف قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات المراجع العسكرية العليا وباشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبهدف تعزيز الامن والاستقرار في مختلف احياء العاصمة بغداد تستمر قطعاتنا الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية بتنفيذ ممارسات امنية تدريبية (ليلاً ونهاراً)".

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