2022/09/26 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، حادث حريق اندلع داخل مخازن يحتوي على أجهزة كهربائية تابع إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية في منطقة الزعفرانية شرقي بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشار الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث بعد ان نفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن المحترق من خلال النوافذ اولا لتسهيل دخول فرق الإطفاء السانده من خلال بوابة المخزن الرئيسية لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشارت المديرية أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حريق ’كبير ’ بمخزن في الزعفرانية ببغداد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حريق ’كبير ’ بمخزن في الزعفرانية ببغداد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).