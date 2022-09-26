6 قتلى و20 جريحا على الأقل في إطلاق نار بمدرسة روسية

2022/09/26 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية الروسية، الاثنين، بوقوع ستة قتلى ونحو 20 جريحا في حادثة إطلاق نار على مدرسة بمدينة ايجيفسك وسط البلاد.

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