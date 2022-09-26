بالوثيقة.. الخارجية ترفض زيارة الوفود الحكومية الى تركيا دون علمها

2022/09/26 | 12:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

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الخارجية ترفض زيارة الوفود الحكومية الى تركيا دون علمها أولاً على المسلة.

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