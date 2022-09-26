عالم فيروسات يحدد موعد نهاية جائحة

2022/09/26 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أناتولي ألتشتاين، كبير الباحثين

في مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة

والأحياء الدقيقة في روسيا، أنه ليس

مستبعدا الإعلان عن نهاية جائحة

"كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.

ويقول عالم الفيروسات الروسي في

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