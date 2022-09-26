2022/09/26 | 12:25 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن أناتولي ألتشتاين، كبير الباحثين
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في مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة
والأحياء الدقيقة في روسيا، أنه ليس
مستبعدا الإعلان عن نهاية جائحة
"كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.
ويقول عالم الفيروسات الروسي في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم فيروسات يحدد موعد نهاية جائحة "كوفيد-19") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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