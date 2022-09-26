عالم فيروسات يحدد موعد نهاية جائحة "كوفيد-19"



عالم فيروسات يحدد موعد نهاية جائحة
2022/09/26 | 12:25 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن أناتولي ألتشتاين، كبير الباحثين

في مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة

والأحياء الدقيقة في روسيا، أنه ليس

مستبعدا الإعلان عن نهاية جائحة

"كوفيد-19" قبل نهاية العام الجاري.

ويقول عالم الفيروسات الروسي في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالم فيروسات يحدد موعد نهاية جائحة "كوفيد-19") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالم فيروسات يحدد موعد نهاية جائحة "كوفيد-19") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).



واصل القراءة على وكالة نون


Sponsored Links