وزارة الدفاع العراقية تحتفي بنصب منظومة فرنسية للرصد الجوي (صور)

2022/09/26 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم

الاثنين، منظومة الرادار الجديدة في

محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، ضمن

خطة نصب منظومات أخرى في غيرها من

المحافظات.

وقال الوزير في كلمة بحسب بيان

للوزارة، وتلقته وكا

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