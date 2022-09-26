2022/09/26 | 12:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة عربية لرفع شارة فلسطينية في مونديال قطر على غرار أوكرانيا والمثليين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/26 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة عربية لرفع شارة فلسطينية في مونديال قطر على غرار أوكرانيا والمثليين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة عربية لرفع شارة فلسطينية في مونديال قطر على غرار أوكرانيا والمثليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).