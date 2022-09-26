2022/09/26 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد انتهاء الاربعينية .. كربلاء تبدأ حملة واسعة لتنظيف شوارعها | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: icjLBt73u24
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد انتهاء الاربعينية .. كربلاء تبدأ حملة واسعة لتنظيف شوارعها | صباحك عراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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