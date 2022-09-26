بالوثيقة.. اصدار اوامر التعيين الخاصة بخريجي كليات الصيدلة

2022/09/26 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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استنادا الى مصادقة مجلس الخدمة العامة الاتحادي والى موافقة السيد وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي اصدرت الدائرة الادارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة الاوامر الوزارية الخاصة بتعيين خريجي كليات الصيدلة من الجامعات العراقية (داخل العراق) وخريجي كليات الصيدلة من الجامعات غير العراقية (خارج العراق) ممن وردت صحة صدورهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



للعمل كصيادلة متدربين في الدوائر المؤشرة ازاء كل منهم ولمدة سنة واحدة (تحت التجربة).

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