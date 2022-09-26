قطب في الإطار: لا اتفاق رسمياً على “ائتلاف إدارة الدولة”.. هذا ما يجري

2022/09/26 | 12:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف “النصر” بزعامة حيدر العبادي أحد أقطاب الاطار التنسيقي الشيعي، اليوم الاثنين، عدم وجود أي اتفاق رسمي ما بين القوى السياسية على تشكيل “ائتلاف إدارة الدولة”.

وقال المتحدث باسم الائتلاف عقيل الرديني، ان “المعلومات التي تتحدث عن توقيع اتفاق ما بين القوى السياسية على تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، غير صحيحة”، مؤكدا “لا يوجد أي اتفاق رسمي حتى الآن على تشكيل هذا الائتلاف”.

وأضاف الرديني، أن “ما يجري هو مباحثات ما بين القوى السياسية على تشكيل هذا الائتلاف، وتم مناقشة بعض الآراء بخصوص الائتلاف وأهدافه وغيرها من الأمور، لكن لم يتم التوقيع عليه بشكل رسمي وما تم هو فقط مباحثات وحتى الآن لم يحسم تشكيل الائتلاف بشكل رسمي”.

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