2022/09/26 | 12:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح الخبير النفطي العراقي، محمد الحسني، يوم الاثنين، أن تحالف “أوبك+” سينقذ الأسعار إذا اتفق على تخفيض كبير للإنتاج.

وقال الحسني “التحالف بإمكانه إنقاذ أسعار النفط في حال اتفقوا على خفض كبير لإنتاجهم النفطي خلال اجتماعهم المقبل المقرر في 5 تشرين الاول المقبل”.

وبين ان “تخفيض الإنتاج قليلا لن يؤثر على الأسعار باعتبار أن دول المنظمة لم تصل بالأساس لإنتاجها المحدد مسبقا”.

واضاف ان “أسعار النفط قد ترتفع مرة اخرى خاصة إذا أثرت عقوبات الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية بقوة”، مستدركا ان “الأسعار ربما تستمر بنفس السهولة في طريقها الهبوطي في حال قوض الركود الطلب بطريقة ضخمة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أوبك+” أمام امتحان العقوبات الأوروبية على الخام الروسي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أوبك+” أمام امتحان العقوبات الأوروبية على الخام الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).