نقابة الصحفيين العراقيين ترحب بقرار مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محاكم خاصة  بشكاوى الصحفيين

2022/09/26 | 12:44 - المصدر: وكالة خبر

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تعلن نقابة الصحفيين العراقيين عن ترحيبها وتقديرها العالي بقرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن تشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بعملهم الصحفي والتأكيد على اعمام المجلس السابق بخصوص إشعار نقابة الصحفيين بأي شكوى تقدم بحق الصحفيين .

ان هذا القرار يعبر ويؤكد حرص السلطة القضائية في العراق والذي عبرت عنه في أكثر من مناسبة على توفير مناخات وبيئة ملائمة لعمل الصحفيين واستشعارها بأهمية دورهم في المجتمع وترسيخ أسس الديمقراطية في العراق الجديد..

كما وتثمن النقابة الموقف المسؤول لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بدعمه المتواصل للأسرة الصحفية والذي سيكون عامل دفع جديد للصحفيين لتأدية واجبهم الصحفي بكل حرية وبلا ضغوط..

وتعرب النقابة عن أملها في ان يوفر هذا القرار مساحة أوسع من الحرية للصحفيين وبما يعزز من دورهم الايجابي في خدمة قضايا الشعب والدفاع عنه.

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