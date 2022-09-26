2022/09/26 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الإثنين ،عن ترحيبها وتقديرها العالي لقرار مجلس القضاء الاعلى المتضمن تشكيل محاكم نشر في مركز محاكم الاستئناف تختص بالنظر بالشكاوى الخاصة بالصحفيين المتعلقة بعملهم الصحفي ، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الصحفيين العراقيين ترحب بقرار القضاء بتشكيل محاكم خاصة بشكاوى الصحفيين المركز الخبري الوطني.

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