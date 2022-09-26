التقاط صورة طريفة لتمساح يحمل أكثر من 100 من صغاره فوق ظهره

2022/09/26 | 13:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في إحدى الحدائق الوطنية في الهند، شهدت عدسة المصور، دريتيمان مخرجي، صورة طريفة جمعت بين تمساح، وصغاره الذي تجاوز عددهم الـ100.

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