المصرف الزراعي يدعو فروعه لتمويل شراء وحدات سكنية جاهزة للموظفين الموطنة رواتبهم

2022/09/26 | 13:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا المصرف الزراعي التعاوني، اليوم الاثنين، عموم فروعه العاملة لتمويل شراء وحدات سكنية جاهزة للموظفين الموطنة رواتبهم على المصرف.وذكر بيان للمصرف ورد لوكالة ايرث نيوز انه “اشارة الى كتاب البنك المركزي العراقي/ دائرة العمليات المالية وادارة الدين/ قسم الاقراض الداخلي/ شعبة التسهيلات والتمويل الأصغر ذو العدد 6/5/3486 في 15/9/2022 ، تم التعميم […]

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