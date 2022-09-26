أمير قطر ندعم الجهود للتوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران لانه سيسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة

2022/09/26 | 13:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ​أمير قطر​ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي سيسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على أهمية دعم الجهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.وأشار ​أمير قطر​ … Readmore

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