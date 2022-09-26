وزير الدفاع العراقي يفتتح منظومة رادار جديدة من شركة تاليس الفرنسية في محافظة الديوانية

2022/09/26 | 13:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، الاثنين، منظومة رادار جديدة في محافظة الديوانية.وجاء في بيان للوزارة، أن “وزير الدفاع جمعة عناد سعدون وصل اليوم على رأس وفد من كبار القادة والضباط في الوزارة الى محافظة الديوانية قاطع الدفاع … Readmore

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